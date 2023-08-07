世嘉游戏《人中之龙 7 外传：无名之龙》11 月 9 日发售，最新情报公开

IT之家 8 月 7 日消息，人中之龙系列新作《如龙 7 外传：无名之龙》将于 11 月 9 日发售，登陆 PS5/4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、Steam，现已开放预购，Steam 国区 229 元，支持简体中文。

本作是以桐生一马的视角描写《如龙 6：生命诗篇 》之后的空白时期的系列新作。本作在战斗动作部分实现进化，并加入全新关卡，同时还保留了隐藏要素满载的娱乐场所。极具魅力的新角色由豪华演员阵容倾情演绎，同样夺人眼球。

世嘉公布了游戏中“赤目”的最新情报及“大道寺”成员介绍，“赤目”以关西繁华欢乐街“大阪・苍天堀”为活动据点。

IT之家附故事梗概：

为执行大道寺指派的任务，桐生被卷入了某起事件。 在任务中，他结识了掌握着苍天堀黑道情况的女性“赤目”。 赤目的“赤目情报网”以流浪汉们为眼线，收集着苍天堀的各种情报。作为“万事通”，赤目也接受那些一般人无法处理的危险委托。 不得已之下，桐生开始与赤目一同行动，协助她完成“万事通”的工作。 在解决黑社会在剥削穷人时制造的一起起麻烦的过程中，两人的交情日渐深厚，描述桐生与赤目间羁绊的故事徐徐展开。

在桐生以“净龙”为代号栖身的组织“大道寺一派”中，除了管理桐生的特工管理人花轮外，还有其他与桐生产生关联的成员。

大道寺一派 管理者：吉村（出演：Kanuka 光明）

擅长暴力的大道寺一派管理人。

视组织为第一，无情地清除危及组织安危的人。

面对不表露顺从的桐生，毫不隐藏其敌意。

大道寺一派的干部：主任（出演：中博史）

坐在轮椅上的老人。除了大道寺一派干部的身份以外，他的一切谜团重重。

在组织内影响力很大，要求桐生继续信守与大道寺定下的约定。

住持（出演：塾一久）

一副僧人打扮，担任大道寺的住持。

远离尘世，终日热衷于一个人下围棋。

对现在的桐生来说，是为数不多可以聊天的人。

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