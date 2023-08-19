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谷歌 Pixel Watch 2 智能手表曝光：1.2 英寸圆形屏幕、骁龙 W5 芯片、2GB 内存

2023/8/19 8:14:45 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 19 日消息，谷歌第二代 Pixel Watch 智能手表在现身 FCC 认证机构后，再次现身 Google Play Console 设备目录，部分关键规格曝光。

根据设备目录页面显示，Pixel Watch 2 配备高通骁龙 W5 芯片，相比较初代 Exynos 9110 来说，在性能上会有明显的升级。

在内存方面，Pixel Watch 2 将会保留 2GB 的内存。屏幕方面会采用圆形 1.2 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 383 x 384 像素，屏幕密度为 320 ppi。

系统方面，Pixel Watch 2 配备基于安卓 13 的 WearOS 4 系统。值得注意的是，三星 Galaxy Watch 6 和 Galaxy Watch 6 Classic 是第一款 Wear OS 4 智能手表。

IT之家此前报道，Pixel Watch 2 有三个型号，分别是 G4TSL、GC368 和 GD2WG。其中，G4TSL 是支持蓝牙 / Wi-Fi 的型号，有四种表带可供选择：塑料活动表带、金属网状表带、金属链条表带和金属细表带

金属链条表带可能是第一代 Pixel Watch 提供的金属链条表带，而金属网状表带在第一代 Pixel Watch 上从未出现过，金属细表带似乎也是新推出的。

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关键词：Pixel Watch

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