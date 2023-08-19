充电宝实施 3C 认证：闪极、浩酷和海陆通等品牌旗下产品取得证书

IT之家 8 月 19 日消息，在 7 月份时，市场监管总局发布公告，自 2023 年 8 月 1 日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施 CCC 认证管理。自 2024 年 8 月 1 日起，未获得 CCC 认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

在 3C 配件品牌中，已有闪极、浩酷、海陆通、罗马仕等品牌旗下的产品取得认证，IT之家汇总具体产品信息：

闪极随行移动电源在本月取得认证证书，该款移动电源最高支持 20W PD 快充协议，配备 USB-C 和 USB-A 接口，为 iPhone 充电最快 30 分钟充入 50%；采用轻量化设计，重量 200g，长宽高为 80/28.5/60mm，配备无断点设计指示灯。

浩酷 J100 移动电源在本月取得了认证证书，该款移动电源内置 10000mAh / 37Wh 电池，自带 1C2A1M 四个接口，其实 USB-C 和 MicroUSB 支持 10W 输入，USB-A 支持 10W 输出。

海陆通 MINI 3 移动电源内置 10000mAh / 37Wh 电池，有黑白双色可选，自带 1C2A1M 四个接口，其实 USB-C 和 MicroUSB 支持 10W 输入，USB-A 支持 10W 输出。

罗马仕无线充移动电源内置 10000mAh / 37Wh 电池，自带 USB-C 双向快充接口，支持 20W 输出 / 18W 输入，USB-A 支持 20W 快充输出。此外该款移动电源还支持磁吸无线充电，最高 15W 无线充电功率，支持 iPhone 磁吸无线充电。

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