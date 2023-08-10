网传“共享充电宝刺客”引关注：每小时涨至 4 元，5 年涨价近 3 倍

IT之家 8 月 10 日消息，小伙伴们日常出门偶尔会遇到“电量不足”但忘带移动电源的尴尬情况，面对这一场景，有人选择“咬咬牙低电量模式”、有的人选择“梦回没有手机时代的‘质朴生活’”，但也有人因各种需求选择街头扫一个共享充电宝来解决燃眉之急。

不过就这样一扫，恐怕就遇到“充电宝刺客”了。

据澎湃新闻等多方消息表示，目前国内共享充电宝价格正面临新一轮“涨价期”，价格已从曾经的 1.5-2.5 元 / 时上涨到 4 元乃至更高，今年天气炎热，供电成本持续上涨，共享充电宝硬件充放电成本增加，加之小型共享充电宝企业要“活命”、大型共享充电宝企业要财报的“迫切心理”，种种成本汇聚在一起，最终又转移到消费者身上。

▲ 图源 澎湃新闻

IT之家经过查询得知，小伙伴们所熟悉的“怪兽充电”在上海地区，计费为 4 元 / 时，28 元 / 24 小时，封顶金额为 99 元。而美团共享充电宝，在上海地区，计费提示为 4 元 / 60 分钟，不足 60 分钟按 60 分钟计费，每 24 小时封顶，总封顶金额同样为 99 元。

▲ 上海地区的一家“怪兽充电”共享充电宝，每小时需 4 元租金

在某电商平台官网中，一款 10000 毫安时，22.5W 的移动电源打折后售价为 79 元，另一款“20000 毫安时”的移动电源打折后售价为 109 元，与“共享充电宝”的封顶价格大致相同，可谓令人唏嘘不已。

▲ 某电商官网的移动电源价格与“共享充电宝”的封顶价格大致相同

除价格翻涨的争议外，多名网友还纷纷吐槽共享充电宝“充电超 1 分钟也按 1 小时计费”的规则。不过IT之家经过测试，用户实际上可以通过“人工客服”来追回超过 1 分钟所造成的“按 1 小时计费”付费基准，但这种做法在繁琐的同时还相当“尴尬”。

▲ IT之家测试美团共享充电宝测试延迟 2 分钟归还，实际上可以退钱

在此前，共享充电宝消费乱象也已经受到市场监管部门和消费者协会的关注。四川巴中市市场监督管理局 2023 年第二季度重点经营者消费投诉信息公示显示，经筛查核实全国 12315 平台“巴中市 2023 年 1-6 月共享充电宝消费投诉数据”，市场监督管理局在 7 月 4 日针对消费者反映的问题，对相关从业者进行了行政约谈，并督促其限期进行整改。

根据艾瑞咨询发布的《2023 年中国共享充电宝行业研究报告》数据显示，中国共享充电宝使用人数预计将由 2017 年的 0.92 亿人提升至 2025 年的 7.55 亿人，年均增速在 16.93%。

▲ 图源 艾瑞咨询

▲ 图源 艾瑞咨询

移动互联网生态的迅速发展和手机耗电量的提升促进了共享充电宝行业的快速扩张，餐馆、酒吧、甜品店等餐饮场景下，消费者对于共享充电宝的使用率超五成，其次分别为 KTV、电影院等室内娱乐场所和商超。飞机场、火车站等跨市交通场景和景区游乐园等有室外长时间驻留需求的场景也是共享充电宝的核心场景。

回到当下共享充电宝行业，一方面是行业目前存在的“割韭菜现象”，一方面是共享充电宝行业内卷严重倒逼“互相涨价”现象，而消费者们对随时随地的固定充电需求在夏季愈发旺盛，最终，4 块钱一小时的共享充电宝，还是消费者们自行承担。

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