一旅客电动轮椅内藏匿旧手机 152 部，入境时因神色慌张被查

IT之家 8 月 19 日消息，大千世界无奇不有，IT之家之前报道过各种层出不穷的藏匿电子产品入境被查事件，这些事件的当事人都有个共同点 —— 神色慌张，但这些当事人如何藏匿电子产品的，手段真是层出不穷。这不，今天又来一个。

据海关发布今日公告，深圳海关所属皇岗海关近日查获一起旅客藏匿 152 部旧手机进境案。

公告称，海关关员在福田口岸发现一名乘坐电动轮椅的旅客，其入境时神色慌张，遂将其引导至查验台进行查验。

结果，海关关员发现该名旅客乘坐的电动轮椅存在改装痕迹，且明显超重。

海关关员遂对其轮椅进行拆解。经拆解后，在轮椅坐垫下方的电池仓中发现藏匿的旧手机 152 部。目前，该案已移交海关后续处置部门进一步处理。IT之家从海关发布提供的图片中注意到，这次被查获的手机中，iPhone 12 系列以前的旧机型占据了大多数。

海关提醒：根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

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