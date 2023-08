IT之家 8 月 19 日消息,美国电动自行车品牌 Rad Power Bikes 宣布了一个重要的新里程碑:电动自行车销量达到 60 万辆。

为了庆祝,该公司推出了一项赠品活动,每 600 名买家将免费获得电动自行车。“为了庆祝这个消息并传播爱,我们决定举办一场史诗般的电动自行车赠品活动。我们每售出 600 辆电动自行车,就会有一位幸运的骑手免费获得一辆。”

IT之家从官网获悉,该公司还举办了优惠活动,RadRover 6 Plus 立减 700 美元、 RadCity 5 Plus 立减 400 美元、 RadRover 6 Plus Step-Through 立减 300 美元、 RadRunner 2 立减 150 美元等。

值得一提的是,Rad Power Bikes 正在退出欧洲,从 2024 年开始将不再向英国和欧盟的客户销售电动自行车。

