如祺出行向港交所递交 IPO 申请

IT之家 8 月 19 日消息，如祺出行向港交所主板递交上市申请，中金公司、华泰金控和农银国际为联席保荐人。据招股书显示，如祺出行业务涵盖出行服务、技术服务和生态服务三大板块，并致力于研发并在智能出行领域建立技术优势。

IT之家从招股书了解到，如祺出行股东包括广汽、广汽工业、Tencent Mobility、小马智行、SPARX Group、DMR、广州产业投资集团、合肥国轩及其他机构投资者。截至 2022 年 12 月 31 日，如祺出行在大湾区用户渗透率超过 30%，2022 年公司总收入 13.68 亿元，2020-2022 年总收入年复合增长率为 84%。

截至 2022 年 12 月 31 日，网约车服务方面，相比 2021 年 12 月 31 日，留存 1 年的用户单均经营利润优化 284%、留存 2 年的用户单均经营利润优化 195%。

如祺出行曾于 2022 年 4 月及 2023 年 8 月分别完成 A 轮及 B 轮融资，从首次融资到港交所递表仅花了不到 16 个月。

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