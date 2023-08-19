《DOTA2》TI12 国际邀请赛现场门票 8 月 25 日起开售

IT之家 8 月 19 日消息，《DOTA2》宣布 2023 年国际邀请赛现场门票将于 8 月 25 日在 Ticketmaster 开售。今年 Dota 2 国际邀请赛分为两个不同的阶段，贯穿三个周末：国际邀请赛之路，涵盖了小组赛（10 月 12 至 15 日）和淘汰赛（10 月 20 至 22 日）；接着是国际邀请赛（10 月 27 至 29 日）。

售卖日程安排：

位于气候宣言竞技场的 2023 年国际邀请赛

现场门票将于太平洋时间 8 月 25 日上午 10 时在 Ticketmaster 开售

门票将以赛事全程的三天套票进行售卖，售价为 699 美元（IT之家备注：当前约 5103 元人民币） + 手续费

将门票与 Steam 账号绑定后现场观众都会获得一件 2023 年猩红见证者的珍藏（并且在赛事期间还有机会继续获得）

位于西雅图会议中心峰会大厦的国际邀请赛之路 - 淘汰赛

现场门票将于太平洋时间 8 月 28 日上午 10 时在 Ticketmaster 开售

门票将以三天分开的单日票进行售卖，售价为 99 美元（当前约 723 元人民币） + 手续费

TI12 的 12 支直邀战队分别为 Liquid、GG、Tundra、9Pandas、EG、PSG.LGD、SR、Talon、bc、Spirit、TSM 和 BB。剩下的 8 个 TI12 参赛名额，将通过地区预选赛决出。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。