漫威剧集《回声》部分演员阵容确认，11 月 29 日上线 Disney+

IT之家 8 月 19 日消息，漫威此前宣布新剧集《回声》将于 11 月 29 日上线 Disney+，外媒 techradar 透露了剧集的演员阵容细节、故事情节等。

目前已确认的演员阵容：

阿拉夸・考克斯 饰 玛雅・洛佩兹（回声）

扎恩・麦克拉农 饰 威廉・洛佩兹

文森特・多诺费奥 饰 Wilson Fisk（金并）

查理・考克斯 饰 马特・默多克（夜魔侠）

德弗里・雅各布斯 饰 Julie

查斯克・斯宾塞（待定）

坦图・卡迪纳尔（待定）

科迪・闪电（待定）

格雷厄姆・格林（待定）

制片人史蒂芬・布鲁萨德（Stephen Broussard）在接受 Collider 采访时表示，这与我们之前在漫威电影宇宙中看到的故事类型“非常不同”，并补充“它给人一种非常扎实和精神的感觉，让人感到新鲜。”

IT之家注意到，这种“精神”方面与回声的美洲原住民传统有很大关系。在漫画中，玛雅・洛佩兹是夏延族的后裔，夏延族是一个土著部落，坚信所有生物在精神上都是相互联系的。鉴于该剧的剧情简介证实玛雅将探索她的祖先并与她的过去和解，预计她的夏延血统将发挥重要作用。

从本质上讲，回声能够模仿其他人的能力 / 动作，就像黑寡妇、反派模仿大师一样。据 CWGST 透露，回声将通过大量美洲原住民获得新的能力，首先赋予她超人的力量、其次是神枪手的能力，最后将增强速度和耐久性。

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