俄航天集团：Luna-25 探测器在月球轨道上遭遇紧急情况

IT之家 8 月 20 日消息，俄罗斯近半个世纪以来的首次月球任务可能遇到了严重麻烦。Luna-25 航天器原定于今天（8 月 19 日）自行进入最终的绕月预着陆轨道，然后在周一（8 月 21 日）左右进行着陆尝试，但探测器在发动机工作过程中遇到了问题。

IT之家注意到，俄罗斯航天局 Roscosmos 今天在 Telegram 上写道（俄语；谷歌翻译）：“在操作过程中，自动站上出现了紧急情况，无法按照指定参数进行机动。” “管理团队目前正在分析情况。”

有人猜测 Luna-25 已经丢失了，如果确实如此，这对俄罗斯的太空计划将是一个不小的打击。Luna-25 是现代俄罗斯开发的第一个月球任务，也是自 1976 年 Luna-24 以来的第一个月球任务。

Luna-25 于 8 月 10 日发射升空，六天后到达月球轨道，预计最早将于周一在月球南极附近着陆。着陆器携带八种不同的科学仪器，如果它能够从今天的故障中恢复过来，Luna-25 将使用该设备寻找水冰，并在这个尚未有过着陆器或漫游车探索过的奇特南极区域进行各种研究。

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