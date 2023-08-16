俄罗斯“月球-25”号探测器已进入月球轨道

IT之家 8 月 16 日消息，俄罗斯国家航天集团公司今日宣布：经过两次姿态调整之后，俄罗斯“月球-25”号探测器于莫斯科时间 16 日 12 时 03 分进入了月球轨道（IT之家注：北京时间 17:03）。

俄罗斯航天局表示，安装在着陆器上的相机已经从太空拍摄了地球和月球的远距离照片。据称，“月球-25”号探测器的所有系统运行正常，通信稳定，目前正在进行导航参数测量。

俄罗斯“月球-25”号探测器于 8 月 11 日搭乘“联盟-2.1b”运载火箭在位于当地远东地区阿穆尔州的东方航天发射场升空，计划于 8 月 21 日在位于月球南极地区的“博古斯拉夫斯基”陨石坑附近软着陆。

这与前苏联时代的月球探测器相比具有本质上的不同：“月球-25 号”探测器需要在地形复杂的近极地地带软着陆，而后者在赤道地带着陆。

这也是该国时隔 47 年之后重启探月任务，上次探月任务可追溯到前苏联时期的 1976 年，当时发射的探测器为“月球-24”号。而“月球-25 号”的计划早在 70 年代就已经被制定。

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