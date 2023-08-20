多所高校提供网上自选床位功能，新生可根据个人喜好和室友信息选择合适的宿舍

IT之家 8 月 20 日消息，随着新学期的到来，许多高校为新生提供了网上自选床位的功能，让新生可以根据自己的喜好和室友的信息选择合适的宿舍。

据中青网报道，电子科技大学 2023 级新生可以在网上进行自主选房，可以精确选择到床位号。选房区域以学院班级划分，新生在学院班级区域内选房。值得一提的是，选房过程中，学生可以查看已选床位室友的信息，包括起床情况、午睡情况、晚睡情况、睡眠质量等。此外，为了解决身高超过 1.9 米的同学的需求，宿舍区还提供了加长床。

珠海科技学院早在几年前就推出了网上自选宿舍的功能，今年也不例外。在选宿舍前，新生们在微信群里制作“简历”找舍友，包括自己的兴趣爱好、作息习惯、性格特点等。

南京航空航天大学针对 2023 级全日制硕博士研究生（不包括定向培养硕博士研究生），继续推出线上选房（床）功能。线上选房（床）分为选房（床）预申请、正式选房（床）、选房（床）结果查询三个环节。提交了入住申请的学生可以根据自身需要选择相应的楼栋、楼层和床位。如果需要修改床位，每位同学有两次重新选床的机会。

中国传媒大学 2023 级新生自选床位分为模拟和正式选择两个阶段。同学们在规定时间内完成自选床位操作，未在规定时间内完成的，宿舍床位将根据学院和专业由系统自动分配。

IT之家认为，网上自选床位功能不仅方便了新生入住，也体现了高校对新生个性化需求的尊重和关注。同时，也给新生们提供了一个认识和交流的平台，有利于他们更快地融入大学生活。

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