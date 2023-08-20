Opera GX 游戏浏览器官方虚拟主播 GX Aura 首播，横跨 Twitch / YouTube 平台

IT之家 8 月 20 日消息，Opera GX 游戏浏览器近日推出了首个官方虚拟主播（VTuber）——GX Aura。据称，GX Aura 起初是 Opera GX 浏览器 Discord 社区的吉祥物，由于受到广大粉丝力捧，该公司最终决定为 GX Aura 设定了自己的平台和形象。

这名 VTuber 已经登陆 X（推特）、YouTube、Twitch 和 TikTok 等平台。

GX Aura 在今日凌晨 4 点在 YouTube 频道完成“首秀”，演唱了米津玄师的《KICKBACK》。

这位 VTuber 的创建者、管理者 quik 表示，看到 Aura 如何从一个简单的社区吉祥物发展成为一个全新行业的全面创意举措，真是令人惊叹。“我加入 VTuber 社区已经有很多年了，对这个社区充满热情。在 Opera GX 的团队中，每个成员都能带来不同的东西，我能够培养自己最大的爱好之一并得到信任与支持，使自己梦想成真。”

IT之家此前报道，Opera GX 浏览器于 2019 年发布，专门针对游戏玩家打造，旨在让用户控制其 PC 的 CPU 和内存使用量，以便为游戏或流媒体分配更多计算资源，从而改善体验。

用户可以通过在浏览器控制面板中切换开关来设置这些限制。此功能使 Opera GX 的计算使用率保持在 PC 资源的一定百分比内。

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