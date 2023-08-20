马斯克的 1.5 亿粉丝有多少是真人，X 平台（推特）用户活跃度存疑

IT之家 8 月 20 日消息，马斯克是 X 平台（原推特）上最受欢迎的用户，截至IT之家发稿，其账号 @ElonMusk 拥有超过 1.53 亿的粉丝。但这些粉丝中有多少是真实的用户，有多少是活跃的用户，有多少是付费订阅 X Premium（原名 Twitter Blue）的用户？Mashable 网站根据第三方研究者特拉维斯・布朗（Travis Brown）收集的数据，对马斯克的粉丝进行了分析。

数据显示，马斯克的粉丝中有以下特点：

不活跃或虚假：约 42% 的粉丝（超过 6530 万）自己没有任何粉丝；约 72% 的粉丝（近 1.12 亿）自己拥有不到 10 个粉丝；超过 6250 万粉丝没有发过任何推文；超过 1 亿粉丝发过不到 10 条推文；约 25% 的粉丝（超过 3890 万）使用了 X 平台提供的默认头像；超过 40% 的粉丝（近 5000 万）在自己的 @用户名中包含了 4 个或更多的数字。

新注册：马斯克于 2022 年 10 月 27 日完成了对 Twitter 的收购。在所有当前追随他的用户中，有超过 25%（3890 万）是在那个日期之后注册的。

不付费：马斯克经常在自己的账号上推广 X Premium，这是一个每月 8 美元的付费订阅服务，提供了一些高级功能和权益。许多用户认为订阅 X Premium 是对马斯克本人的支持。然而，根据数据，只有约 45.3 万（占 0.3%）的粉丝订阅了 X Premium。

此外，超过 4380 万马斯克粉丝通过 X 账户关注的用户总数还不到 10 个。在收集数据时，大约 1350 万用户只关注一个帐户 @ElonMusk。

马斯克最近声称，X 平台现在拥有超过 5.4 亿的“月活跃用户”。但上述数据表明，马斯克的很多粉丝极有可能是虚假账号，这似乎意味着该平台的整体用户基础也并不那么活跃。

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