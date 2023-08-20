俄罗斯航天局：Luna-25 探测器偏离设计轨道，已坠入月球

IT之家 8 月 20 日消息，俄罗斯 Luna-25 探测器原定于今天（8 月 19 日）自行进入最终的绕月预着陆轨道，然后在周一（8 月 21 日）左右进行着陆尝试，但却发生了意外：“在操作过程中，自动站上出现了紧急情况，无法按照指定参数进行机动。”

据美联社报道，虽然俄罗斯航天局表示该团队正在分析情况，但该机构报告称，从月球任务中获得的初步数据包含有关月球土壤化学元素的信息，并且其设备已记录到“微陨石撞击”。

IT之家从俄罗斯航天局 Roscosmos 官方 Telegram 获取到了最新消息：根据初步分析结果，由于实际冲量参数与计算值存在偏差，Luna-25 探测器偏离了设计轨道并与月球相撞，它已不复存在。

事故发生数小时前，俄罗斯航天局报告了 Luna-25 的一些“异常情况”。Roscosmos 表示，该探测器在尝试进入指定的预着陆轨道时遇到了未具体说明的问题。

俄罗斯航天局表示，一个专门成立的跨部门委员会将处理澄清 Luna-25 消失原因的问题。

Luna-25 于 8 月 10 日发射升空，六天后到达月球轨道，预计最早将于周一在月球南极附近着陆。着陆器携带八种不同的科学仪器，计划寻找水冰，并在这个尚未有过着陆器或漫游车探索过的奇特南极区域进行各种研究。

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