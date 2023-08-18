分析公司：全球新能源汽车今年上半年销量达 583.2 万辆，比亚迪 119.1 万辆销量第一

IT之家 8 月 18 日消息，据 Clean Technica 和 InsideEVs 网站的数据显示，今年上半年，全球新能源汽车销量达 583.2 万辆，同比增长 40.2%，市占率达到 15%。与此同时，全球新能源车企销量排名也出现变化。全球电动车销量的冠亚军保持不变，比亚迪和特斯拉仍在这一领域保持领先。

IT之家从官方图表中得知，今年上半年，比亚迪以销量 119.1 万辆的成绩排在第一，特斯拉销量为 88.9 万辆。

▲ 图源 InsideEVs

去年同期，两者之间的销量差距不足 8 万辆，今年这一数字已经达到了约 30 万辆。相较于特斯拉，比亚迪产品线更加丰富，价格覆盖面更广。

▲ 图源 InsideEVs

但值得注意的是，在单一车型销量方面，特斯拉仍保持领先。上半年，特斯拉 Model Y（58 万辆）和 Model 3（27.9 万辆）排在前两名，比亚迪宋排在第三（26 万辆）。

▲ 图源 Clean Technica

▲ 图源 Clean Technica

统计数据还显示，新能源车市场集中度正在快速提升，TOP5 品牌的市占率达到 47%，同比去年大涨 5 个百分点。

除此之外，另一个显著的变化是外资车企迅速赶上。宝马取代上汽通用五菱排在第三名，上半年销量为 22.1 万辆，而上汽通用五菱由第三名降到了第六名；埃安、理想、沃尔沃和长安取代了上汽乘用车、起亚、奇瑞和现代进入排名前十。

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