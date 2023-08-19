身不由己，Model Y 突降 1.4 万，已有 11 家车企跳身价格战

Model 3 正憋大招

作者｜王磊 楚门

特斯拉又降价了。

最新消息，Model Y 长续航版和性能版直降 1.4 万，降价后的售价分别为 29.99 万和 34.99 万。

当然，Model 3 也没闲着，给出了现车 8000 元的限时保险补贴。

特斯拉带头降价，可以说是价格战始作俑者的最新表态。

不止特斯拉，进入 8 月，新能源车再次掀起了降价潮。除了现金的优惠，还有各种权益调整，比如安装充电桩优惠，推出价格更低的新车型等等。

从年初打到了年中的价格战，在下半年又续上了。

这一轮，诸位还跟吗？

01 、网友：坐等标续 Y 降价

8 月 14 日一大早，特斯拉官博就发消息宣布降价，这次降价主要集中在目前全球最畅销的电动车特斯拉 Model Y 上。

国内市场上的特斯拉 Model Y 长续航版起售价从 31.39 万元降为 29.99 万元。Model Y 高性能版则从 36.39 万元调整为 34.99 万元，两个版本都比之间便宜了 1.4 万元。

这次降价特斯拉只调整了 Model Y 长续航版本和性能版的价格，基础版的售价依然是 26.3 万元。

来源：特斯拉

如果 26.3 万的后驱 Model Y 也降 1.4 万，售价就来到了 25 万以内，那估计 Model Y 更得杀疯了。

对于这次降价，不少网友表示，市场太卷了。同时还喊话特斯拉 —— 标准续航版什么时候降？

在此次降价活动中，即将改款换代的 Model 3 没有降价，只是象征性地给出了 8000 元的保险补贴，限时从 8 月 14 日起至 2023 年 9 月 30 日，不过最初的海报把 9 月写成了 9 日。

来源：特斯拉

值得注意的是，Model 3 的这 8000 块的保险补贴，只针对后驱版的现车，现在其官方售价为 23.31 万。

另外，还有每次降价的保留节目，老带新的引荐奖励。

通过好友推荐购买 Model 3 和 Model Y，就可以参与“赢得引荐奖励”。其中购车人（复购同享）可享受 3500 元的引荐奖励，不过只能用于抵扣车辆尾款，同时还能获得 90 天 EAP 增强版自动辅助驾驶功能的免费试用。

而成功推荐好友下单提车的引荐人则能获得 7000 积分奖励，可以用来兑换超充额度、儿童学步车等周边产品。

不过这次特斯拉特别注明，从今年 6 月 3 日起，每个自然年每个账号最多可以获得 12 次引荐奖励。

难道是推荐买车的人太多了？

来源：特斯拉

显然每一次降价，受伤最深的都是老车主。这次特斯拉给出了老车主购车权益：FSD（完全自动驾驶能力）限时转移，同样截止到 9 月 30 日。

事实上，早在 7 月底，特斯拉就推出了 FSD 限时转移政策，老车主增购或置换特斯拉 Model S / 3 / X / Y 车型，原车的 FSD 可以限时转移到新车。不过该“权益转移政策”仅限 FSD 可转移，原车需有 FSD 权益，客户订购原车及新车账户需一致，新订单也必须选配 FSD。

02 、Model 3 在憋大招？

Model Y 之所以降价，很简单的目的，就是抢市场、争份额。

最近纯电 SUV 市场有着天翻地覆的变化，既有小鹏 G6、蔚来 ES6、高合 Hiphi Y 等新势力，也有腾势 N7 这种诞生于传统车企的新选手。

Model Y 再不降价，其订单量很难不被抢走一部分。而且在降价后，相比去年的价格高点，长续航和高性能版 Model Y，已经是历史最低价格了，所以此次降价后的竞争力还是有很大优势的。

在 Model Y 一万大几的降价幅度下，Model 3 仅 8000 元的保险补贴倒是显得常规了不少。

而且 Model 3 优惠 8000 的保险补贴，也不是第一次了。两个月前，Model 3 后轮驱动的现车就有过这样的操作，当时是在 2023 年 6 月 16 日至 6 月 30 日，对购买特斯拉后轮驱动版现车并完成支付的客户，可以提供补贴 8000 元保险补贴的服务。

也正是当时那次活动，让消费者们理解为是给新款 Model 3 让路清理库存，也让 Model 3 在第二季度的最后一个月成为特斯拉的主销车型。

随着新款 Model 3 发布的日子越来越近，这次保险补贴或许更像是开胃前菜。

另一方面，马斯克也已经表态，特斯拉需要将汽车的价格维持在人们“可负担的范围内”，如果宏观经济不稳定，将不得不进一步降低汽车价格，愿意在“动荡时期”再次下调电动汽车的售价。

这也意味着，Model 3 在临近换代的几个月内，搓个大招也不是不可能的事。

来源：推特

接下来，Model 3 降得越狠，说明新款 Model 3 就离我们越近。

而且随着越来越多消息的流出，也侧面印证了新款 Model 3 马上就要和大家见面了。

首先无论是从降价还是从交付时间上来看，特斯拉已经开始向新款 Model 3 过渡，比如特斯拉德国官网显示，新订购的 Model 3 可能要到 2023 年 10 月或 11 月才能交付，而对于 Model 3 高性能版本，最迟可能要到 2024 年 1 月才能交付。

值得一提的是，特斯拉在欧洲市场交付的 Model 3 基本上都是在上海工厂生产。

另外根据推特上名为 Tesla China Analyst 的博主最新的爆料，“特斯拉新款 Model 3 试生产早已开始，批量交付将于 9 月开始，早于 10 月交付的预期。”

来源：推特

他还曝出了新款 Model 3 在外观和动力电池发生了一些变化，外观方面，整体视觉上会更接近 Model S，细节方面重新设计了尾灯和转向灯，尾灯与保时捷 Macan 相似。在电池方面或许会使用宁德时代的 66kWh 新型 M3P 电池，加入了锰元素，续航里程会更长。

来源：推特

目前已经能确定的是，新款 Model 3 会进一步去除车内多余的零配件，并采用类似 Model S 的屏幕滑动滑档，降低零部件的使用，也将会进一步降低新车的生产成本。

这也就意味着，新版 Model 3 即便是作为新车，也很有可能在现款降价的基础上价格更低。

03、价格战，请继续

暴风雨来临的前夕总是宁静的，车企虽然对降价的消息锣鼓喧天，但背后已经到了刀刀见红的地步，目前各家都“悄无声息”的开始了新一轮降价。

8 月初，上汽大众率先拉开降价序幕，旗下 9 款 SUV 车型开始降价销售，最高达 6 万，其中既有燃油车，也有新能源车。同一时间，新势力零跑汽车跟进降价，旗下 C 系列车型最高降幅达 2 万元。

蔚来也随即宣布推出 8 月限时购车优惠政策，支付定金购买蔚来新车的用户可获赠 30 张换电体验券，同时对家充桩价格进行调整，最高降幅 2700 元，订购现车或者展车的用户，还能享受 24000 元的折扣。

来源：蔚来

上周五，极氪官方则宣布，考虑到用户的购入门槛和配置多元化等不同需求，对旗下车型极氪 001 的价格做出限时调整，最高降幅达 3.7 万元，价幅度约为 10%。

这一轮降价后，极氪 001 的三款车型售价已经和今天宣布降价的 Model Y 重合。

其中，极氪 001 WE 版的售价为 26.9 万元，而 Model Y 标准续航后驱版的售价为 26.39 万元。降价后的 Model Y 长续航版售价为 29.9 万元，极氪 001 装配 100kWh 电池包的 ME 版售价则为 31.9 万元，双方相差无几。

而性能版 Model Y 的价格调整之后为 34.99 万元，和极氪 001 YOU 版 34.9 万元的价格更加接近。

如果说之前双方的竞争还没有那么直接，现在降价之后，真的要赤膊干仗了。

超电实验室不完全统计，最近已有 11 家新能源车企，宣布降价或推出优惠购车的活动。包括但不限于上汽大众、蔚来、零跑、奇瑞、长城欧拉、埃安、哪吒、上汽名爵、理想、问界等。

自古真诚留不住，唯有降价得人心。

下半年价格战的号角已经吹响，接下来要买车，尤其是买新能源车的朋友，不妨做一次等等党。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊 楚门

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