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伊藤润二画风恐怖游戏《恐怖世界》10 月 19 日登陆 Switch、PS4/5、PC

2023/8/20 22:31:26 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 手写的从前雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 20 日消息，伊藤润二画风恐怖游戏《WORLD OF HORROR（恐怖世界）》将于 10 月 19 日登陆 Switch、PS4/5、PC，目前已在 Steam 上线抢先体验版本，售价 50 元，评价为“特别好评”。

值得一提的是，《WORLD OF HORROR》Switch 实体版现已上架预约，售 34 美元（IT之家备注：当前约 248 元人民币）。

游戏简介：

旧神苏醒，意图潜行至这个充斥着疯狂的世界。医院、废弃的学校、古旧的公寓、幽邃的森林。四处都在出现着的怪奇存在与不可解事件，不断剥夺着盐川町居民们的理性。这究竟是因果报应呢？又或是超越人智的上位存在的阴谋呢？

世界的终焉将至。这便是《恐怖的世界》。为了阻止灭亡的降临，你不得不与各种导致灭亡的恐怖事物进行对峙。与怪异展开回合制战斗，跨越冷血无情的重重选择，在这款如地狱般的宇宙式恐怖 Roguelite RPG 游戏中生存下去吧。

唤起黑暗的仪式，挖掘出阴森恐怖的真相，揭开围绕在多种怪异事件周围的谜团……
不论是怎样的怪异事件，都会有源于伊藤润二和 H.P. Lovecraft 世界观下，如同噩梦一般的存在等待着你的到来。

  • 在抢先体验版中，您可以从 5 名角色中选择主人公，对 10 个怪异事件进行调查。

  • 绝大多数怪异事件都拥有多种结局。

  • 著名小说家 Cassandra Khaw（代表作《Hammers On Bone》、《The Salt Grows Heavy》），用她的才华诠释本游戏的恐怖。

  • 用 MS Paint 绘制的 1 bit 世界，配以与之共鸣的恐怖芯片音乐。

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关键词：恐怖的世界伊藤润二恐怖游戏

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