伊藤润二画风恐怖游戏《恐怖世界》10 月 19 日登陆 Switch、PS4/5、PC

IT之家 8 月 20 日消息，伊藤润二画风恐怖游戏《WORLD OF HORROR（恐怖世界）》将于 10 月 19 日登陆 Switch、PS4/5、PC，目前已在 Steam 上线抢先体验版本，售价 50 元，评价为“特别好评”。

值得一提的是，《WORLD OF HORROR》Switch 实体版现已上架预约，售 34 美元（IT之家备注：当前约 248 元人民币）。

游戏简介：

旧神苏醒，意图潜行至这个充斥着疯狂的世界。医院、废弃的学校、古旧的公寓、幽邃的森林。四处都在出现着的怪奇存在与不可解事件，不断剥夺着盐川町居民们的理性。这究竟是因果报应呢？又或是超越人智的上位存在的阴谋呢？

世界的终焉将至。这便是《恐怖的世界》。为了阻止灭亡的降临，你不得不与各种导致灭亡的恐怖事物进行对峙。与怪异展开回合制战斗，跨越冷血无情的重重选择，在这款如地狱般的宇宙式恐怖 Roguelite RPG 游戏中生存下去吧。

唤起黑暗的仪式，挖掘出阴森恐怖的真相，揭开围绕在多种怪异事件周围的谜团……

不论是怎样的怪异事件，都会有源于伊藤润二和 H.P. Lovecraft 世界观下，如同噩梦一般的存在等待着你的到来。