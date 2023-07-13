知名 SFC 恐怖游戏《钟楼惊魂》将推增强移植版，登陆 PC、三大主机平台

IT之家 7 月 13 日消息，《钟楼惊魂（钟楼）》是任天堂 SFC 平台上的一款知名恐怖游戏，通常被认为是恐怖游戏的鼻祖之一，该游戏在 1997 年推出索尼 PlayStation 平台的改良版本，1999 年推出 Windows 95 版本。

Sunsoft 日前宣布将与卡普空合作推出这款《钟楼惊魂》的增强移植版，游戏由位于北美的 WayForward 和 Limited Run Games 两家公司负责。

▲ 图源《钟楼惊魂》海报

据悉，该“增强移植版”将会为游戏添加多重结局、随机元素、新的动画开场及过场场景、画册、存档等多项符合现代游戏玩家习惯的功能。

IT之家经过查询得知，在《钟楼惊魂》游戏中，玩家使用鼠标点击形式控制主角小女孩詹妮弗移动，詹妮弗需要在阴森恐怖的庄园内搜索每一个令人不安的角落，她的体力会随着移动而减少，玩家需要尽可能寻找物品、揭开秘密，并在剪刀人的袭击下寻找生存的方法。

该游戏登陆平台为 Switch、PS4、PS5、Steam、Xbox One、Xbox Series X|S，预计将于 2024 年初开售，目前还未公布详细价格信息。

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