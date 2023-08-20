业内人士称台积电已下调未来几个季度代工报价

8 月 20 日消息，据业内人士透露，由于缺乏订单可见性和客户订单动力，台积电已下调未来几个季度的代工报价。

台积电成立于 1987 年，是晶圆代工半导体制造厂，该公司的客户包括苹果、高通、华为等等。

今年 6 月初，市场曾传出消息称，该公司已筹划 2024 年上调先进制程报价，且已与多家大客户陆续完成协商沟通，涨价几率相当高。如今，由于需求低迷，该公司一向坚挺的高价也撑不住了。

上周，报道称，由于受需求低迷和市场竞争的影响，台积电及其生产汽车芯片的子公司世界先进下调了 8 英寸晶圆的代工价格，最高降幅达 30%。

在业绩方面，由于消费电子产品需求下滑导致芯片需求减少，该公司今年一季度的合并营收为 5086.3 亿新台币，同比增长 3.6%，环比下滑 18.7%；净利润仅同比增长了 2.1%，创下近四年来最小季度增长。

二季度，该公司的合并营收约 4808 亿新台币，同比下降约 10%；净利润 1818 亿新台币，同比下降 23.3%。该公司营收和净利润的下降幅度均低于此前分析师普遍预测的 14% 和 27%（小狐狸）

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