仅瓜分到 15% 台积电 3nm 产能，消息称高通骁龙 8 Gen4 重返台积电、三星共同生产模式

IT之家 8 月 18 日消息，关于骁龙 8 Gen 4 芯片的爆料，过去几个月出现了多个版本，而最新消息称高通瓜分了台积电 15% 的 3nm 产能，将重返台积电、三星共同生产模式。

报道称高通将于今年 10 月发布骁龙 8 Gen 3 芯片处理器，和联发科天玑 9300 一样，将采用台积电的 N4P 工艺节点。

高通已经着手准备明年发布的骁龙 8 Gen 4 芯片，将会采用 N3E 工艺节点。不过由于台积电的 3nm 工艺产能基本上由苹果独占，此外还有少量产能要分给联发科，预留给高通的 3nm 产能仅为 15%。

高通面对这种情况，由于三星的 3nm 工艺良率有所提升，将会重返台积电、三星共同生产模式。

IT之家注：不过目前也出现了不同的声音，也有消息称高通的骁龙 8 Gen 4 完全由三星代工。

消息源 @tech_reve 表示，包括常规版本、for Galaxy 版本 / 领先版在内，高通骁龙 8 Gen 4 系列芯片完全由台积电代工生产。

相关阅读：

《高通骁龙 8 Gen 4 芯片爆料：标准版台积电生产、“for Galaxy”版三星生产》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。