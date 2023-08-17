台积电：已有专业团队负责 2nm 研发作业

IT之家 8 月 17 日消息，据中国台湾地区“中央社”消息，台积电已组建 2nm 任务团队 One Team，调动 800 人冲刺在台湾地区新竹宝山与高雄厂同步试产及量产。

对此，台积电今日晚间回应称，已有专业团队负责 2 纳米研发作业，至于人员编制细节则未透露。

8 月 15 日，台积电中科 2nm 厂确认将延后至明年交地建厂，因此台积电决定将高雄厂直接切入 2nm 项目。

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据IT之家所知，目前台积电 2nm 主要生产规划会先放在新竹宝山，台积电内部定为 Fab 20 厂，规划兴建 P1 至 P4 四座厂，而 P1 目前正紧锣密鼓赶进度，预计明年可实现风险性试产，2025 下半年量产。

根据台积电供应链人士透露，台积电已通知设备商于明年第三季开始交付 2nm 相关机台，高雄厂 2nm 装机作业估计只晚新竹宝山厂一个月。

根据目前已知信息，台积电准备在中油高雄炼油厂旧址兴建 2 座 12 英寸晶圆厂，包括第一期月产能 4 万片的 7nm 及 6nm 晶圆厂，及第二期月产能 2 万片的 28nm 及 22nm 晶圆厂。若投资计划确认，第一期晶圆厂完工时间为 2024 年，2025 年才会进入量产，但现在似乎因为多种原因选择切入 2nm 项目，具体规划仍不确定。

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