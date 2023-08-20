首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

九州风神在海外推出蓝白、蓝黑特别版 FK120 散热风扇

2023/8/20 23:08:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 8 月 20 日消息，九州风神在日本推出蓝白 / 蓝黑配色特别版 FK120 风扇，亦有搭载该风扇的 AK400 冰立方风冷散热器发售。IT之家暂未在国内电商平台找到这两款产品。

单纯看风扇的话，DEEPCOOL FK120 PASTEL BLUE 和 DEEPCOOL AK400 ZERO DARK BLUE 售价均为含税 1500 日元（IT之家备注：当前约 75 元人民币）。

该系列散热器支持 Intel LGA1700/1200/115x 以及 AM4 / AM5 插槽，转速可达 500 至 1,850±10% rpm，噪音水平为 29dBA，风量为 66.47CFM。这两款风扇尺寸为 127 ×  97 × 155 毫米，重 661 克。

DEEPCOOL AK400 WH PASTEL BLUE 售价为含税 4650 日元（当前约 233 元人民币）。

DEEPCOOL AK400 ZERO DARK BLUE 售价为含税 4300 日元（当前约 216 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：九州风神散热风扇

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用