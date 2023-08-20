九州风神在海外推出蓝白、蓝黑特别版 FK120 散热风扇

IT之家 8 月 20 日消息，九州风神在日本推出蓝白 / 蓝黑配色特别版 FK120 风扇，亦有搭载该风扇的 AK400 冰立方风冷散热器发售。IT之家暂未在国内电商平台找到这两款产品。

单纯看风扇的话，DEEPCOOL FK120 PASTEL BLUE 和 DEEPCOOL AK400 ZERO DARK BLUE 售价均为含税 1500 日元（IT之家备注：当前约 75 元人民币）。

该系列散热器支持 Intel LGA1700/1200/115x 以及 AM4 / AM5 插槽，转速可达 500 至 1,850±10% rpm，噪音水平为 29dBA，风量为 66.47CFM。这两款风扇尺寸为 127 × 97 × 155 毫米，重 661 克。

DEEPCOOL AK400 WH PASTEL BLUE 售价为含税 4650 日元（当前约 233 元人民币）。

DEEPCOOL AK400 ZERO DARK BLUE 售价为含税 4300 日元（当前约 216 元人民币）。

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