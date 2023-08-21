IBM：由于 AI 技术发展，未来三年内有四成员工需重新掌握技能

IT之家 8 月 21 日消息，IBM 商业价值研究院上周发布了一份新的研究报告，提到生成式 AI 对人类会产生的影响。研究结果显示，人们不需要害怕 AI 的影响，而是应当利用 AI 使自己获益。

此次研究针对 28 个国家和地区的 3000 名 C 级高管（IT之家注：指首席职位，如首席执行官 CEO、首席财务官 CFO 等）、22 个国家和地区 21000 名员工展开调查，结果显示，AI“毫无疑问”会给劳动力和企业带来变化，但“不一定是坏事”。

受访的高管预估他们的员工中将有 40% 在未来三年内需要利用、结合 AI 来重新掌握技能。同时，也有 87% 的高管希望生成式 AI 能够“强化”而非“取代”自己的角色。

与此同时，成功（结合 AI）重新掌握技能以适应技术驱动工作变化的员工收入增长率相比同行高出 15%，更积极拥抱 AI 的员工收入增长率相比同行高出 36%。

IBM 在报告中总结称，AI 不会取代人类，但会使用 AI 的人将取代不使用 AI 的人。

参考

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