美国联邦法官裁定：人工智能生成的艺术作品不受版权保护

IT之家 8 月 20 日消息，据 The Hollywood Reporter 报道，美国联邦地区法院法官贝里尔・A・豪威尔周五裁定，AI 生成的艺术品无法获得版权保护。她审理了一起针对美国版权局的诉讼，原告斯蒂芬・塞勒（Stephen Thaler）使用他创造的创造力机器（Creativity Machine）算法制作了一幅 AI 生成的图像，但被版权局拒绝了授予其版权的申请。

人工智能生成的艺术作品不受版权保护

IT之家注意到，塞勒曾多次试图将图像“创造力机器所有者的雇佣作品”申请版权，这样就可以将创造力机器列为作品的作者，而塞勒为作品的所有者，但他一直遭到拒绝。在去年美国版权局最终拒绝后，塞勒起诉了版权局，声称其拒绝是“任意的、反复无常的…… 和不符合法律的”。但豪威尔法官并不这样认为，在她的判决中，豪威尔法官写道，版权从来没有授予过“没有任何人类指导之手”的作品，补充说“人类创作是版权的基石要求”。这一点在她引用的过去的案例中得到了证明，比如涉及一只猴子自拍的那个案例。相反，豪威尔法官指出，在一个案例中，一名妇女用笔记本编撰了一本书，她在笔记本上写满了“她相信是由超自然“声音”口授的单词”，这样的作品是有版权保护的。

豪威尔法官也承认，人类正在“接近版权的新领域”，这将产生“关于人工智能创作的艺术版权需要多少人类输入的挑战性问题”，并指出人工智能模型通常是在已有的作品上进行训练的。

斯蒂芬・塞勒计划对此案提出上诉。据《彭博法律》报道，他的律师、Brown Neri Smith & Khan LLP 的 Ryan Abbot 表示，“我们不同意法院对版权法的解释”，该报道还引述了美国版权局的一份声明，称其认为法院的决定是正确的。

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