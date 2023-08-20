《纽约时报》禁止其新闻报道用于人工智能模型训练，考虑起诉 OpenAI

IT之家 8 月 20 日消息，据 NPR 报道，OpenAI 可能面临《纽约时报》的起诉，原因是该公司使用了《纽约时报》的文章和图片来训练其人工智能（AI）模型，这违反了《纽约时报》的服务条款。如果诉讼成功，OpenAI 可能会遭受巨大的损失，包括删除其数据集、支付高额罚款等。

OpenAI 旗下的 ChatGPT 是一款强大的聊天机器人，自从发布以来就受到了广泛的关注和使用。然而，ChatGPT 也引发了一些版权问题，例如著名作家 Sarah Silverman 等人就曾起诉 OpenAI，要求保护他们书籍的版权。

据 NPR 报道，《纽约时报》的律师正在考虑是否有必要对 OpenAI 提起诉讼，以保护其新闻报道的知识产权。《纽约时报》担心 OpenAI 可能利用其内容来创建一个竞争对手，即一个能够基于原始报道和写作来回答问题的 AI 系统。IT之家注意到，为此《纽约时报》在本月更新了其服务条款，禁止任何使用其内容来开发任何软件程序，包括但不限于训练机器学习或 AI 系统。

NPR 报道称，《纽约时报》和 OpenAI 之间原本有达成许可协议的可能性，即 OpenAI 为使用《纽约时报》的内容来训练其模型而付费。但是，双方的会谈已经变得“有争议”，许可协议似乎越来越不可能达成，《纽约时报》似乎在权衡是否值得参与这样一个可能成为其最强竞争者的产品。

如果《纽约时报》真的对 OpenAI 提起诉讼，那么 OpenAI 可能会以“合理使用”为辩护，即他们使用了网络上的所有内容来训练其工具，但是专家称这非常具有挑战性。

上个月，《美联社》成为第一个与 OpenAI 达成许可协议的新闻机构之一，但协议的条款没有披露。今天《美联社》报道称，其已经加入了其他新闻机构，共同制定了 AI 在新闻室中使用的标准，承认许多“新闻机构担心他们的材料被 AI 公司在未经许可或付费的情况下使用”。今年 4 月，新闻媒体联盟发布了 AI 原则，试图通过坚持生成式 AI“开发者和部署者必须与出版商协商使用”出版商内容的权利，来保护出版商的知识产权，无论是用于 AI 训练、AI 工具展示信息，还是 AI 工具合成信息。

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