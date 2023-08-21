realme 真我 GT5 预热：全球首款“奇迹玻璃”手机，8 月 28 日发布

IT之家 8 月 21 日消息，realme 真我 GT5 手机今日正式官宣 8 月 28 日 14:00 发布，realme 中国区营销总监 @楚楚_Jessie 预热称，新机为全球首款“奇迹玻璃”手机。

真我 GT5 的证件照此前已经公布，该手机配备了矩形超大相机模组，相机与后壳连接处进行了弧度处理，正面配备一块居中单孔直屏。另外，这款手机的边框并没有采用当下热门的立边设计，而是采用弧度设计。

▲ 左侧为证件照（图源工信部），右侧为渲染图（图源 ONLEAS）

此外，已经曝光的渲染图显示，这款新机的背面印有骁龙 8 Gen 2 的 logo，考虑到 realme 真我 GT Neo 5 配有 RGB 灯，预计真机也将提供类似的功能。从证件照以及渲染图来看，真我GT5 至少提供了绿色、灰色两种配色。

目前，关于真我 GT5 机身材质的消息较少，尚不确定“奇迹玻璃”用在机身后盖、相机模组还是其他部位。

IT之家汇总真我 GT5 爆料信息：

骁龙 8 Gen 2 处理器，1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架，搭载 5000 万像素 IMX890 主摄，提供 240W / 150W 双快充版本，搭载 X7 独显芯片，支持 100 + 款游戏的 144Hz 超帧超分双开。

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