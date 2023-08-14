realme 真我 GT5 手机官宣搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，消息称有新技术加持

IT之家 8 月 14 日消息，在小米 Redmi、一加对旗下新机持续预热的同时，realme 今日也带来了真我GT5 手机的最新消息。

realme 副总裁、中国区总裁徐起在预热海报中表示：“发布超 30 款第二代骁龙 8 旗舰，为什么没有一款真正触及性能极限？”。以反问的形式，正式宣告 realme 真我 GT5 手机将搭载第二代骁龙 8 处理器（骁龙 8 Gen 2）。

据博主 @数码闲聊站 爆料，真我 GT5 除了搭载骁龙 8 Gen 2 处理器、提供 24GB 内存以及 240W 快充外，还将首发不少新技术，并且只在这款机型上可以看到。

realme 真我 GT5 的外观渲染图此前已经曝光，该产品搭载后置三摄像头，并配有 LED 闪光灯。渲染图还显示该机背面印有骁龙徽标并提供了 RGB 灯效，支持 SUPERVOOC 快速充电和 NFC，电源键和音量键位于手机的右侧。

▲ 图源 ONLEAKS

从目前曝光的消息看，这款新机的性能配置可以说还是比较给力，关于该产品的具体发布日期以及具体规格，IT之家也会持续关注并带来更多报道。

IT之家汇总真我 GT5 曝光配置：

骁龙 8 Gen 2 处理器

24GB 内存

1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架

5000 万像素 IMX890 主摄

240W / 150W 双快充版本

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