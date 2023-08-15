首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓新闻

手机进入大内存时代，realme 真我 GT5 官宣搭载 24GB 内存

2023/8/15 11:12:24 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼西窗旧事 的线索投递！

IT之家 8 月 15 日消息，realme 连续两日对真我 GT5 手机进行预热，新机确认提供 24GB 大内存版本。realme 中国区总裁徐起称：“真我 GT5 将带来真正的‘杀手锏’，让大内存极致释放。”

图片 1

在 realme 预热之前，一加 Ace 2 Pro 和小米 Redmi K60 至尊版已经官宣提供 24GB 内存 + 1TB 闪存版本，其中后者已于昨晚正式发布，24GB + 1TB 首发价为 3599 元。与真我 GT5、一加 Ace 2 Pro 不同的是，Redmi K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器，其余两款均为骁龙 8 Gen 2 处理器。

图片 1

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，真我 GT5 预计配备 1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架，搭载 5000 万像素 IMX890 主摄，提供 240W / 150W 双快充版本。此外，新机还将搭载 X7 独显芯片，支持 100 + 款游戏的 144Hz 超帧超分双开。

目前，真我 GT5 的具体发布时间还未官宣，预计将于近期公布，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

图片 1

▲ 真我 GT5 渲染图，图源 ONLEAKS

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：realme手机真我 GT5

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用