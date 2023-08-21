Canalys：Q1 中国市场新能源轻型汽车销量 133 万辆，占全球总量近半

该季度全球新能源轻型汽车发展趋势强劲，销量达到 267 万辆，渗透率为 14.6%。

中国主导全球新能源轻型汽车市场，销量达 133 万辆，占全球总量的 49.4%。

新能源轻型汽车在大中华区和西欧的渗透率超过 20%，其中大中华区超过 28%。