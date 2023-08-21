Canalys：Q1 中国市场新能源轻型汽车销量 133 万辆，占全球总量近半

IT之家 8 月 21 日消息，科技市场分析机构 Canalys 今日发布全球新能源汽车市场动态报告，对今年 Q1 全球新能源轻型汽车市场发展情况进行分析。IT之家整理如下：
该季度全球新能源轻型汽车发展趋势强劲，销量达到 267 万辆，渗透率为 14.6%。
中国主导全球新能源轻型汽车市场，销量达 133 万辆，占全球总量的 49.4%。
新能源轻型汽车在大中华区和西欧的渗透率超过 20%，其中大中华区超过 28%。
纯电汽车是新能源市场主要驱动力，占销量 71%；中国市场的纯电动汽车渗透率低于全球平均水平，达 67%。
该季度中国品牌新能源轻型车在四大海外区域市场份额达两位数，其中在中东非以及拉美市场中占有率超 60%。
拉美市场仍以燃油车为主导，中国品牌市场份额逐渐扩大，但仍落后于欧美 / 日韩品牌。
燃油车销量前五的品牌：雪佛兰、大众、日产、本田及现代汽车占有 46.9% 市场份额。
插电混动车型销量为 9000 台，略高于纯电车型 6000 台，奇瑞、比亚迪插电混动车型分别位居前二。
参考
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