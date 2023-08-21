腾讯公布 2023 年上半年国行 Switch 游戏人气排行榜：《只只大冒险》排第一

IT之家 8 月 21 日消息，今日腾讯 NintendoSwitch 公布了国行 Switch e 商店 2023 年上半年游戏人气排行榜，对比春节前的榜单发生了一些变化，其中《只只大冒险》排第一。

以下是 Top 10 名单：

1. 《只只大冒险》

2. 《元能失控》

3. 《非常英雄》

4. 《附带导航！一做就上手第一次的游戏程序设计》

5. 《霓虹深渊》

6. 《恶果之地》

7. 《艾希》

8. 《节奏快打》

9. 《雨纪》

10. 《雷曼：传奇》

IT之家注意到，上个月任天堂公布了 2023 上半年 Switch 日本地区游戏下载的排名。今年 5 月发售的 《塞尔达传说：王国之泪》拿下了榜首位置，《火焰纹章：Engage》受到相当多玩家的喜爱，位列第二。玩家们喜闻乐见的《马力欧赛车 8》、《斯普拉遁 3（喷射战士 3）》依然卖得很好，位列第三及第四。

以下为 TOP10 名单：

1、《塞尔达传说：王国之泪》

2、《火焰纹章：Engage》

3、《马力欧赛车 8：豪华版》

4、《斯普拉遁 3（喷射战士 3）》

5、﻿﻿《洛克人：EXE 合集 Vol.2》

6、﻿﻿《塞尔达传说：旷野之息》

7、《洛克人：EXE 合集 Vol.1》

8、《星之卡比 Wii：豪华版》

9、《怪物猎人：崛起》

10、《宝可梦：紫》

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