后期这样操作，手机和普通相机也能模拟出胶片效果

时尚是个圈，摄影也是如此，每过一段时间，就会有复古元素重新焕发生机。

胶片相机和胶片风格照片在近几年也是重新回归人们视线，特别受到很多年轻人的追捧。

胶片照片经典耐看，然而冲洗照片、购买胶卷等流程确实有点麻烦，很多人也是因此放弃了胶片机。

其实我们用普通的相机和手机也能模拟出类似于胶片风格，并且还能做出多样的风格，今天就来简单分析下如何通过后期模仿出胶片风格照片。

1. 胶片照片特点

想要模仿出胶片照片风格，首先我们要了解一下胶片照片有什么样的特点：

（1）光影

在光影方面，我们在之前的影调内容中顺带说了一下，胶片风格比较接近“中中调”，也就是照片的影调集中在中间调或者是，跨度适中；也有一些胶片风格照片偏向于“低长调”，比较强调光影对比。

它们共同的特点是几乎没有死黑和亮白，Samalive 这张照片就有点这种效果：

（2）色彩

在色彩方面，很多胶片照片色彩比较浓郁油润，饱和度比较高，特别是在红、橙、绿、蓝这几种颜色的表现上更为明显；

同时照片通常有偏色，也就是色调有一定的偏向，如照片整体偏暖或偏冷等，这也是其“复古感”的来源之一。

（3）其他细节方面

很多胶片照片在细节方面也有自己独特的风格，如“空气感”很强，整体有点“发灰”的感觉；

有颗粒感，显得比较有年代感；

还有照片有独特的眩光，也比较有味道。

2. 实战操作

通过以上了解胶片照片的特点后，我们就可以有针对性地进行模仿了：

（1）后期工具

PC 端建议使用 Lightroom 或 Photoshop；

手机可以使用 Lightroom 手机版或者是 Snapseed，这几个都是很通用的后期工具。

（2）光影调整

在光影调整阶段，我们可以以照片的直方图为参考，让其接近“中中调”，也就是这种：

首先我们保证照片的正常曝光，然后降低对比度，让影调向中间调集中；

降低画面的高光和白色色阶，提升阴影和黑色色阶，进一步集中影调；

完成上面的步骤，光影部分调整就做的差不多了。

（3）色彩调整

在色彩调整方面，我们可以观察照片中有什么比较有特点和表现力的颜色，通过调整其饱和度和明度来增强效果。

如我们上面用到的照片橙色和绿色比较有表现力，我们就可以在 HSL 工具中，适当提高它们的饱和度和亮度，让其有油润的效果，饱和度可以适当高一点；

因为胶片照片的红橙蓝绿比较突出，我们在后期时可以主要围绕这几种色彩进行调整。

然后是模仿色偏效果，我们可以使用“色调分离”（颜色分级）达到这一效果，这一步可以根据个人喜好进行调整，在“分离色调”中的高光和阴影部分选中某种色彩，然后提高饱和度，色偏效果就出来了，高光和阴影我们也可使用互补色，如橙色和蓝色，来增强照片中的色彩对比。

（4）细节调整

胶片照片有比较明显的“空气感”，我们可以通过“曲线工具”来实现这一效果，曲线工具的最左侧控制照片的暗部，我们将最左侧的端点向上拉升，纯黑就会消失，向灰色靠近，这样“空气感”也就出来了。

然后是颗粒感，这一步我们可以直接使用“效果”里的“颗粒”，然后对颗粒的大小的粗糙感进行调整，颗粒感不必特别明显，若有若无的感觉就非常不错。

我们还可以给照片添加暗角，让其更有氛围感；

导出照片后，可以为其添加边框，也能显得更有仪式感，更像是打印出的胶片照片。

除了手动后期调整外，现在有很多模拟胶片 App 也都支持这种效果，还可以在拍摄时就模拟胶片的效果，为照片添加特色边框、眩光等，大家感兴趣的话可以去试一下。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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