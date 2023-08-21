AITO 官宣新款问界 M7 将亮相 8 月 25 日成都车展，余承东称全车投入超 5 亿元

IT之家 8 月 21 日消息，今天下午，AITO 官方宣布新款问界 M7 将亮相 2023 成都车展，具体日期为 8 月 25 日。

从官方预热海报来看，新款问界 M7 定位大五座 SUV，车身前脸较上代车型变化不大，底部格栅似乎采用了封闭设计，车顶雷达预示着该车有望提供更强的辅助驾驶能力。

就在几天前，今日华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东刚刚对这款新车进行预热。

余承东透露，该车新增投入了 1 个亿全新设计升级了新车内外饰，新座椅大沙发更柔软、更舒适、包裹性更强。超大后备箱放下了 5 个人的大行李箱以及随行物料，都还绰绰有余，并且储物空间还有更多惊喜给到消费者。新车在安全可靠性方面更是进行了巨大的投入，全车整体增加了超过 5 个亿的投入。

考虑到余承东已经确认新款问界 M7 将于 9 月和大家见面，8 月 25 日的成都车展活动预计为这款新车发布的“前菜”。

关于 AITO 新款问界 M7 以及成都车展的更多消息，IT之家也会持续关注并带来最新报道。大家对这款新车有什么期待，欢迎进行讨论。

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