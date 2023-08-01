AITO 问界 M5 纯电标准版车型上架：CLTC 续航 620 公里，售价 25.98 万元起

IT之家 8 月 1 日消息，问界 M5 纯电标准版车型现已上架 AITO 官网以及华为官方商城，CLTC 续航里程为 620 公里，售价 25.98 万元起。

IT之家从 AITO 官网获知，问界 M5 纯电标准版车型前脸采用流光聚能醒狮大灯，配备 80 升大容量前储物箱，支持远程开启，车身采用前低后高俯冲般流畅线条，可选配 20 英寸双五辐运动轮毂，搭配标志性红色卡钳。

智能座舱方面，问界 M5 纯电标准版配备鸿蒙座舱，中控屏支持超级桌面、PC 协同等功能，提供查车位及跨楼层车位导航、碰一碰导航、座舱 K 歌房以及游戏功能。此外，该车还支持后视镜自动调节以及 HUD 高度智能调节。

这款新车提供两个 40 W 无线超级快充、三个 66 W 有线超级快充，一个 60 W 有线快充，有线及无线可同时充电；配备 HUAWEI SOUND 空间音频，采用 19 单元声学设计 + 7.1 环绕声场 + 1000 W 独立功放 。

问界 M5 纯电标准版车型长宽高为 4785 × 1930 × 1620mm，轴距为 2880mm，基于 HUAWEI DriveONE 纯电驱智能平台打造，搭载华为动态自适应扭矩系统，提供毫秒级快速响应。该车依旧采用全铝合金底盘，配合前双叉臂后多连杆独立悬架。

目前，问界 M5 纯电标准版车型仅提供后单机两驱版本，电动机最大功率 200kW，最大扭矩 360N・m，配备 80kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航里程为 620 公里，0-100 km/h加速时间为 7.1 秒。

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