科技昨夜今晨 0808：小米员工回应手机地震预警为何默认关闭、余承东官宣华为智选车业务首款纯电轿跑 、蚂蚁集团出售印度 Paytm 10.3% 股份

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 8 日，星期二，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、余承东：华为智选车业务首款纯电轿跑本季度发布，首搭鸿蒙 HarmonyOS 4

华为余承东宣布，华为智选车业务首款纯电轿跑将首次搭载鸿蒙 HarmonyOS 4，该车型采用颠覆性的设计语言，将在本季度正式发布。>> 查看详情

2、小米员工回应手机地震预警为何默认关闭：避免不必要恐慌

Redmi 手机市场经理张宇在微博上回应称，地震预警本身的场景和形态比较特殊，在用户没有充分知晓该功能之前默认开启，地震来临时，很可能会引发用恐慌，导致额外的人身安全事故，所以功能开启后需要强制性看一遍提醒的演示，以免造成不必要的恐慌。>> 查看详情

3、蚂蚁集团以 6.28 亿美元出售印度“支付宝” Paytm 10.3% 股份，不再是其最大股东

蚂蚁集团（荷兰）控股有限公司周一在一份文件中称，该公司将以 6.28 亿美元（约 45.09 亿元人民币）的价格，将 10.3% 的股份出售给 Vijay Shekhar Sharma。消息公布后，Paytm 股价一度上涨 11.4%，今年以来该公司股价已经上涨了超过 50%。>> 查看详情

4、消息称赛力斯汽车成立 AITO 问界事业群，7 月新能源销量下滑超 47%

消息人士称，赛力斯汽车近期进行了新一轮组织架构调整，新成立 AITO 问界事业群。据了解，此次调整目的是进一步提高管理效率、快速响应决策，以聚焦核心业务，推动创新发展。>> 查看详情

5、蔚来手机安兔兔跑分超 136 万，搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版移动平台

安兔兔 8 月 7 日公布了蔚来手机的更多性能信息，蔚来手机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 领先版移动平台，内置 12GB 内存 + 1TB 存储空间，操作系统版本为安卓 13，跑分取得总分 1360974 分的成绩。>> 查看详情

6、微软收紧 Win11 安装要求，不支持的 CPU 别想绕过

据德国网站 Deskmodder 报道，其论坛成员之一无法在其英特尔 Core 2 Duo T6500 系统上安装 Windows 11。该用户是 Insider Canary 频道的用户，当在其 PC 上安装 Windows 11 build 25905 时似乎被阻止了，但之前的版本可以正常运行。同样，AMD 的 Turin II P650 处理器也被阻止安装。>> 查看详情

7、第三方手机壳显示苹果 iPhone 15 Pro Max 有望更名为 iPhone 15 Ultra

爆料博主 MaJin Bu8 月 7 日在推特上放出了大量 iPhone 15 系列手机的保护壳照片。原本属于“iPhone 15 Pro Max”机型手机壳，包装盒上已经印有“iPhone 15 Ultra”的字样。>> 查看详情

8、消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列机型新增 2TB 选项

据韩国 Naver 博客“yeux1122”消息，渠道供应商人士已确认 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的最大存储容量将升至 2TB，也就是 iPhone 14 Pro 的两倍。>> 查看详情

9、华为 15 亿元成立地产公司，知情人士：只对内，不对外拓展房地产业务

日前，有媒体报道，工商信息显示，华为最新成立东莞棠雅实业投资有限公司，注册资本 15 亿元，主营住房租赁、非居住房地产租赁、园区管理服务等，对此，知情人士向证券时报・e 公司记者表示，该公司主要承担建设、管理园区配套人才房功能，无对外拓展房地产业务属性。>> 查看详情

10、消息称鸿海旗下工业富联向苹果独家供应 AI 服务器

据台媒《经济日报》今日援引消息人士报道，鸿海集团在苹果“一声令下”之后，通过旗下工业富联（FII）位于越南的生产基地向苹果独家供应 AI 服务器。>> 查看详情

11、扎克伯格称已准备好格斗，马斯克称约架前可能需要做手术

马斯克在社交平台上回复与扎克伯格格斗一事表示，具体日期还在确定中，他还称明天要做头颈和上背部的核磁共振检查，可能需要在格斗前做手术，本周就会知道结果。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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