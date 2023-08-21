《命运 2》Bungie 工作室官宣制作“科学奇幻宇宙”游戏：使用虚幻 5 引擎打造、有望登陆移动平台

IT之家 8 月 21 日消息，游戏《命运》开发商 Bungie 工作室近日宣布，他们目前正在制作一款基于“科学奇幻宇宙”的全新团队动作游戏。该作的灵感来自“众多游戏类型”，其中包括：“格斗游戏”、“平台游戏”、“MOBA 游戏”、“生活模拟游戏”等，游戏背景会设定在一个轻松、欢乐的世界中。

IT之家经过查询得知，Bungie 工作室声称，这款作品会相当“注重深度”，并“着重于展示 Bungie 工作室所擅长的动作感”，以此“建立一个友好且健全的社区”。此外，招聘信息中还提到了“虚幻 5”和“移动平台”等关键字，暗示该项目在未来可能是一款跨平台游戏，有望登陆移动平台。

Bungie 工作室目前有多个项目正在进行中，该工作室还在此前公布了旗下的全新在线射击游戏《马拉松》，以及一款名为“Matter”的神秘游戏 （2018 年注册该商标，FTC 听证会文件显示该作可能 2025 年推出）。虽然 Bungie 工作室当正在积极招聘工作人员，不过同时开发几款游戏，相关开发周期自然会有所增加。

▲ 图源《命运 2》官方截图

Bungie 工作室最为人所知的是游戏《命运》系列，该游戏由 Activision 发行，游戏的剧情发生在未来世界，那时人类的黄金时代早已不复存在，面对外星种族的侵略，人类寡不敌众失去了最后的避难所。盖欧剥夺了城市守护者们的力量，迫使人类迈入了逃亡之路。

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