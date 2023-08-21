哪吒汽车发布“浩智战略 2.0”，包括智舱、智驾和三电技术

IT之家 8 月 21 日消息，在今日举办的哪吒汽车科技日上，哪吒汽车发布了全新的“浩智战略 2.0”，一次性亮相了五大技术和产品，包括浩智超算、浩智滑板底盘、浩智增程和浩智热控，涵盖纯电和增程路线，涉及从智舱、智驾到三电领域的全部技术。

此外，哪吒汽车还宣布这些技术将面向全行业开放。据哪吒汽车透露，其实一直有海外车企在跟他们进行交流，业界猜测哪吒汽车也会与国外车企或新势力合作。

全新浩智滑板底盘技术采用了全新平台，采用新一代 EEI 中央电气架构、CTC 电池系统、全线控底盘，支持 400V 和 800V 双平台，零百加速仅 3.5 秒，百公里电耗 11kWh，充电 15 分钟续航增加 500km，最高车速 200km/h，CLTC 续航超过 1000km。

滑板底盘技术还支持一体化压铸 + 能量舱，空间增大 14%，减少零件数量和焊点，具有高集成、高精度等特点，下车身减重 16%，研发周期缩减 30%，大幅提高生产效率，适配 XPC 超算平台，具备 1000 TOPS 的算力，具备 L4 和 L5 级的智能驾升级能力。

该平台实现了上下车体的解耦，适用于轿车、SUV、MPV、旅行车、皮卡等车型，而且还拥有“无热蔓延能力舱系统”，号称电芯 0 侵入、舱内无损、IP68+（连续 72h），最高支持 800V / 4C 快充，充电五分钟即可获得 200km 续航。

此外，哪吒汽车还发布了 180kW 电驱系统和 250kW 高压 SiC 电驱系统，支持高强度轮辐，拥有新型 SVPWM 算法，降低电腐蚀，NVH 性能提升，而且首款 180kW / 200kW 产品计划今年 10 月量产。

两款电驱产品均为三合一结构，实现了电机、减速器和控制器的高速集成。高集成度带来的性能成绩有：4850 N・m 的扭矩、单电机零百加速＜6S，电机最高转速达 2 万转、车内噪音小于 38 分贝等等。

IT之家发现，哪吒汽车推出的浩智超算平台主要包括三大部分，分别是融合网关域控、融合中央域控，以及中央超算平台。其中融合网关域控和融合中央域控会在 2024 年 5 月跟随新车 SOP。

据介绍，浩智中央大脑采用了超 1000 TOPS 算力的 AI 处理器、前舱及左右三个区域控制器（区域控制器采用英飞凌 Aurix-TC3xx 系列多核高安全处理器），支持在 1TB 级以上的车规级共享存储。哪吒汽车表示，这款产品已经完成了概念设计和方案论证，将于 2025 年量产交付。

简单来说，其融合中央域控技术可以把分布在车辆前舱、左侧、右侧等不同区域的各类传感类和执行器都连接起来（包括智舱 1 颗 S32G3 芯片以及 1~2 颗 Orin-X 智驾芯片），最终把数据汇总到中央大脑进行集中调度算力来进行处理（拥有 508 TOPS 算力以及 400+ KDMIPS），可实现高速领航、记忆泊车、城市领航等功能，而用户也可以根据自己的用车习惯去自定义和设计爱车的功能。

另一方面，融合网关域控拥有丰富的接口扩展性能，包括 14 路 CAN、9 路以太网，可灵活适配整车，而且还能实现智能网关、动力域控、热管理、车身控制等方面的功能。

值得一提的是，在这套中央-区域架构下，哪吒汽车表示整车线束可减少 1.5 km，重量降低 10 公斤，续航里程可以增加 5%。最重要的是这个方案已完成概念设计和方案论证，将于 2025 年量产交付。

另外，这套中央计算架构，还会加入 AI 大模型，实现高等级自动驾驶。另外工作人员介绍说其实哪吒 S 现在已经在准备接入云端大模型，另外在车端也会有剪裁过的本地大模型。

哪吒汽车还强调了新的热泵空调技术，将会从低能耗、宽温域、高集成三个方面提升性能：

1.低能耗。后置热泵空调的制冷和制热功耗低于 800 瓦，1 小时耗电量仅 0.8 度。尽管在冬季，热泵还能将续航提升 20%。

2.宽温域。该系统的工作温度低至零下 35℃。

3.高集成。应用双源（空气源，三电系统产生的废热源）低温热泵、多系统强耦合架构和一体化集成模块。这让系统管路数量降低 20%、重量降低 20%。

据介绍，哪吒汽车浩智增程技术四大亮点：

高效率：采用高效增程专用阿特金森发动机，发电机与发动机的高效率区域重叠 93%；

高 NVH 性能：发电机转子与曲轴直连，无齿轮传递噪音；

高智能：能量管理可进行智能预测，发电策略控制基于 人-车-路；

高集成：发电机与发动机直连、飞轮转子一体化设计、发电机与控制器集成。

哪吒汽车透露，目前浩智增程系统已经历 100 万公里整车验证、-35°C~ 45°C 低温、高温验证和 4000m 海拔高原环境考验。

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