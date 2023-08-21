哪吒汽车 CEO 回应被车主吐槽：会正视问题，对污蔑者考虑启动法务部

IT之家 8 月 21 日消息，哪吒汽车 CEO 张勇今日发文，对车主各种渠道的抱怨和吐槽进行了小结，并表示后续会继续正视问题，会全力以赴及时解决质量问题，但是对于夸大其词的污蔑行为，将慎重考虑启动法务部。

IT之家附张勇回应原文：

关于车主朋友各种渠道的抱怨和吐槽，根据与车主朋友们交流，以及内部调查，有一个小结： 1，用车感觉好的客户，一般不会发言，有问题的，发言概率大额度增加，所以看起来问题一堆。 2，同样的问题，各种渠道反馈，除非得到彻底的解决，而不管这个问题是否已经在处理中。 3，把车主朋友圈里面的问题都汇集到自己身上，看起来这台车集合了所有的不幸福。 4，为了其他的诉求，得到重视，夸大自己车的问题。 5，明显是其他企业的水军，带节奏，污蔑造谣。 后续我们会继续正视问题，会全力以赴及时解决质量问题，但是不会再忍受乱说胡说，夸大其词污蔑我们的行为，我们将慎重考虑启动法务部。

据IT之家此前报道，哪吒汽车 7 月全系交付再次破万，达到 10039 台。2024 款哪吒 S 上市也在 7 月上市，共推出 6 款车型，包括纯电及增程两种动力，售价区间为 15.98 万-26.98 万元，起售价较 2023 款低了 3 万元，这也引发了部分老车主不满。

哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇曾回应称，24 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。同时张勇还表示，哪吒 GT 永远不会降价。

为此，哪吒汽车为 S 车型首任车主提供了四选一补偿方案，包括免费加电（共 1200 度，有效期 2 年）、加装氛围灯、加装电动门把手、15000 积分等。

▲ 图源哪吒汽车官网

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