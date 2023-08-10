哪吒汽车官宣进军印尼市场，导入哪吒 S / U-II / V 三款车型

IT之家 8 月 10 日消息，哪吒汽车官微今日宣布正式进入印尼市场，旗下三款车型哪吒 S、哪吒 U-II、哪吒 V 首次在印度尼西亚国际汽车展亮相。据称，印尼经济事务协调部长 Airlangga Hartarto 等一行来到哪吒汽车展台，了解了哪吒汽车的全球化战略且体验了“海外畅销车型”。

值得注意的是，小型 SUV 车型哪吒 V 在泰国取得了 6 月纯电动汽车“销冠”，当月共卖出 2025 台。此前，哪吒 V 和哪吒 U 等车型也在今年 6 月份登陆约旦市场，哪吒汽车位于泰国的生态智慧工厂也已经在今年 3 月下旬正式奠基。据称，哪吒汽车已成立欧洲事业部、泰国子公司，出海版图遍及东盟、南亚、中东市场。

另据IT之家此前报道，印尼投资部长 Bahlil Lahadalia 上月末在记者会上表示，比亚迪、五菱汽车以及其他电动汽车生产商将在印尼建厂。他还透露，印尼政府在考虑更多税收优惠措施以吸引电动汽车生产商。

当前印尼市场在售的中国品牌车型包括且不限于以下车型：五菱 Air EV（对应国内车型为五菱晴空）、五菱 Almaz Hybrid（对应国内车型为宝骏 530），以及比亚迪 ATTO3（对应国内车型为比亚迪元 PLUS）和纯电动大巴比亚迪 K9 等。

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