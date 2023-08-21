缤纷汽车官图亮相：五门四座纯电小车，续航 205km，来自世界 500 强山东民企

IT之家 8 月 21 日消息，在 2023 年第 20 届中国（济南）新能源电动车展览会上，一款名为“缤纷汽车”的五门四座微型电动车出现在人们的视线中，乍一听像是“老头乐”产品。

该车车身尺寸为 3535*1498*1605mm，轴距为 2275mm。官方称其将定位为城镇 30 至 65 岁中等收入且工作生活相对稳定的在职及退休职工，用于定向出行代步。

新车标配双 10.25 英寸显示屏，还标配了倒车影像、ABS+EDB、胎压监测、电动助力转向、坡道辅助、透镜大灯等配置。动力方面，新车将搭载 30kW 的永磁同步电机，并具备能量回收系统，续航为 172km 和 205km（测试工况未知）。

IT之家查询发现，这款缤纷汽车来自山东魏桥创业集团，这是一家拥有 12 个生产基地，集纺织、染整、服装、家纺、热电等产业于一体的特大型民营企业，自 2012 年连续 10 年入选世界 500 强。

魏桥创业集团今年来收购了河北领途汽车、北京汽车制造厂等汽车制造商，意图进军新能源汽车产业，而缤纷汽车就是该公司的一次尝试，预计价格会很便宜。

此外，为庆祝魏桥创业第三大产业新能源汽车缤纷汽车上市，魏桥创业集团于 8 月 22 日-9 月 5 日进行了魏桥创业首届新能源汽车内部展销会，内部员工可享 7000 元补贴 + 2000 元现金优惠，还有宿舍就近安排充电桩等福利。

值得一提的是，魏桥创业集团与洛轲智能近日共同对外宣布签订战略合作协议，洛轲智能是石头科技创始人昌敬个人投资的造车项目，洛轲智能旗下的极石汽车就是由北京汽车制造厂进行制造的。

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