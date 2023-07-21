东风汽车：中国首个专注纯电小车品牌“东风纳米”下半年将发布全新平台、车型

IT之家 7 月 21 日消息，东风汽车今日在其官方公众号宣布，旗下全新品牌“东风纳米”将于今年下半年正式发布，号称是“中国首个专注小型纯电的汽车品牌”，将填补品牌在小型纯电领域布局空白，并“为小型纯电市场注入全新活力”。

据东风汽车官方介绍，今年 2 月，东风旗下“东风纳米”正式开始以独立品牌运营。该品牌旗下将有一个专属的新能源架构全新平台，号称兼具“性价比高、续航灵活度高、电子架构拓展性高”等特点，基于此平台的首款车型将于今年上市。

IT之家此前报道，今年 3 月 26 日，东风汽车纳米科技有限公司召开首次伙伴大会，并发布品牌 2023-2025 战略规划。

东风纳米董事长杨彦鼎表示，将依托东风公司技术中心的深厚技术积累，不断推陈出新，每年上市 1-2 款新车型，至 2025 年实现销量突破 40 万辆。

该品牌旗下已有东风纳米 BOX 一款车型在售，定位纯电小型 SUV，售价区间为 6.57 万 - 7.17 万元。该车主打年轻市场，长宽高尺寸为 3732 x 1579 x 1515mm，轴距 2423mm，CLTC 工况续航里程为 331km。今年 1 月，东风纳米 BOX 推出价格更低的“轻风版”车型，续航里程 201km，售价区间为 5.97 万 - 6.47 万元。

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