国家广电总局等部门将开展专项整治，力克电视“套娃”收费现象等问题

IT之家 8 月 21 日消息，近期，智能电视“套娃”式收费现象引发热议，大量用户吐槽购买智能电视后还要另行交费或者充会员才能观看视频。

据新华社，国家广播电视总局今日联合工业和信息化部、国家市场监管总局等有关单位在京召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作动员部署会。

会议要求有关部门在今年年底前开展试点工作和专项整治，聚焦解决“收费包多、收费主体多、收费不透明”问题，电视“套娃”收费现象得到明显改观；大力改善用户开机看电视的体验，基本实现有线电视和 IPTV 开机即看直播电视频道。我们接下来将会看到有线电视、IPTV 和互联网电视三大体系实现统筹。

此外，会议还要求把握好电视大屏的意识形态属性、公共服务属性和技术产业属性，攻坚克难、协调联动，下大气力解决“看电视难、看电视烦”的问题，切实提升人民群众看电视的满意度，推动广播电视和网络视听高质量发展。

今年 2 月，中国网络视听节目服务协会发布《关于规范智能电视收费行为的倡议书》（IT之家下文加内存“倡议书”），希望各大互联网电视集成运营机构持续加大对公益性视听节目的投入，设立常态化“免费专区”，努力为广大用户提供更多优质、丰富、免费的互联网电视内容产品。

倡议书提到，各大机构应严格遵照相关政策和管理要求，落实平台主体责任和服务承诺，维护公平合理的行业规则。

此外，倡议书还强调规范内容和服务收费，建立完善科学、公开、透明、诚信的收费公开制度，依法依规公开收费项目、收费标准、收费方式，充分保障消费者的知情权、选择权，杜绝“套娃收费”“套路收费”，畅通投诉、咨询和纠纷解决渠道，优化用户体验。

倡议书还要求各大机构强化自教自重，强化责任担当，坚决守好意识形态阵地，自觉树立行业可持续发展眼光，积极推动互联网电视产业链上下游形成多方协同、综合治理的自律体系，抵制“唯商业论”，反对片面追求商业利益，共同维护规范有序的市场秩序，齐心协力促进行业高质量发展。

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