中国联通：7 月 5G 套餐用户累计已达 2.38 亿户

IT之家 8 月 21 日消息，中国联通现发布了 2023 年 7 月份运营数据公告。

截至今年 7 月，中国联通“大联接”用户累计到达数约 9.36515 亿户，其中 5G 套餐用户累计到达数 2.38187 亿户，物联网终端连接累计到达数 4.51376 亿户，5G 行业虚拟专网服务客户数达 6128 个。

IT之家注：“大联接”用户累计到达数 = 移动出账用户累计到达数 + 固网宽带用户累计到达数 + 固网本地电话用户累计到达数 + 物联网终端连接累计到达数 + 组网专线用户累计到达数。

2023 年 7 月，中国联通智慧客服客户问题解决率达 97%，当月智慧客服智能服务占比达 84.3%，授权专利本年累计数量已达 1610 件。

中国联通 8 月 8 日公布了 2023 上半年的半年度报告，营业收入、利润规模连续刷新上市以来纪录。

上半年营业收入达到人民币 1,918 亿元，同比提升 8.8%；利润总额达到人民币 153 亿元，归属于母公司净利润达到人民币 54.44 亿元，同比增长 13.7%，连续 7 年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高，达到 3.4%。

中国联通表示，2023 年上半年，公司大联接用户规模达到 9.28 亿户，净增超过 6,600 万户，大联接增长空间得到进一步拓展。

移动业务方面，移动出账用户超过 3.28 亿户，上半年净增用户达到 534 万户，净增用户规模创四年同期新高；5G 套餐用户渗透率超过 70%；以视频彩铃、联通助理、联通云盘为代表的个人数智生活付费用户超过 8,700 万，收入同比提升 90%，带动移动 ARPU 连续提升。宽带业务实现创新增长再提速，固网宽带出账用户达到 1.08 亿户，半年用户净增连续突破 400 万，融合渗透率达到 75%。

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