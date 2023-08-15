中国联通：全国首个通信行业数据中心落地杭州临平

IT之家 8 月 15 日消息，据杭州日报报道，8 月 14 日，临平区与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司（以下简称“浙江联通”）签订战略合作协议，全国首个通信行业数据中心（中国联通行业数据中心）正式落地临平。

与此同时，中国联通（浙江）算力中心也将落地临平新城。该中心将全面着眼于数据要素利用能力的开发与建设，为临平数据要素流通提供基础底座。

临平区拥有国家级经济开发区临平经济技术开发区和临平新城两大平台，打造了省级生物医药高新园区、工业互联网小镇、机器人产业园等一批创新孵化和产业园区，集聚了阿里云 supET 工业互联网创新中心、工信部服务型制造研究院、浙大基础医学研究院等一批创新平台。

据IT之家此前报道，中国联通上半年营业收入达到人民币 1,918 亿元，同比提升 8.8%；利润总额达到人民币 153 亿元，归属于母公司净利润达到人民币 54.44 亿元，同比增长 13.7%，连续 7 年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高，达到 3.4%。

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