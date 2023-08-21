小米生态飞米 Manta PNP-FC 版无人机正式开售，首发全套 1399 元

IT之家 8 月 21 日消息，据 FIMI 飞米科技官方公众号表示，小米生态链企业 FIMI 飞米科技旗下的无人机产品 FIMI Manta VTOL 目前已经正式开售，其中 PNP-FC 版本首发全套价格为 1399 元，包含飞控、电调、GPS。

▲ 图源 FIMI 飞米科技

这款无人机采用飞翼仿生造型、Y3 构型倾转旋翼构造，官方表示“其既具有多旋翼的悬停优点，又兼顾固定翼的高效巡航特性”，兼容市面主流开源飞控硬件生态，支持垂直起降，具备 85 分钟续航时间，起飞重量约 500 克。

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产品采用模块化设计的 Manta 倾转结构，可快速完成更换和组装。据介绍，Manta 选取带锁止四连杆倾转结构，金属齿舵机配合全金属摇臂，抗冲击性强，结构虚位小，官方称“后期维护既简单又省心”。

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此外，该无人机还采用了“超大电池仓”，兼容 3S1p18650、4S1p18650、3S1p21700 电池，配备了多功能设备舱，支持模拟图传，高清图传，支持搭载 FIMI G21 Pro 三轴云台相机。

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不过IT之家发现，网友对这款无人机评价较为两极分化，一方认为这款无人机组装成本较高，虽然官方“定位较专业”，但实际上“并不那么适合专业玩家”；而另一方则认为飞米的这款产品虽然定价偏高，不过作为入局者，也有望改善相关自组无人机的行业环境。

▲ 图源 IT之家热评

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