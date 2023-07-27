小米生态成员飞米将于 7 月 31 日发布 FIMI Manta VTOL 固定翼无人机

IT之家 7 月 27 日消息，小米生态成员 FIMI 飞米官宣将于 7 月 31 日发布新品 FIMI Manta VTOL 固定翼无人机。

据介绍，这款无人机采用飞翼仿生布局设计，支持垂直起降，具备 85 分钟续航时间，起飞重量约 500 克，预计在 999 元左右。

据介绍，这款无人机采用 Y3 构型倾转旋翼构造，基于轻质高密度 EPP 材料，而且机翼支持快速拆装，完全兼容 Ardupilot 开源固件，支持 3S1p18650、4S1p18650、3S1p21700 电池，可玩性丰富。

这款无人机选取带锁止四连杆倾转结构，金属齿舵机配合全金属摇臂，抗冲击性强，结构虚位小；采用模块化设计的 Manta 倾转结构，可快速完成更换和组装。

它采用 4 路串口，每路 20A 电调，支持 GPS 高清图传、CRSF 协议接收机（TBS 和 ELRS）以及 2 路 IIC，支持电子罗盘、空速传感器（出厂不包含）；1 路 sbus 支持 SBUS 接收机，支持模拟图传和摄像头。

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