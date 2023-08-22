苹果 iPhone 15/15+ 颜色阵容曝光：有 6 种，主打橙色和粉色

IT之家 8 月 22 日消息，消息源 Unknownz21 今天发布推文，曝光了 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 两款机型的颜色阵容，其中最大的亮点在于粉色 / 玫瑰金，以及橙色。

消息源 Unknownz21 在推文中表示，苹果计划为 iPhone 15 标准版推出 6 种颜色，不过目前内部依然在调整中，下面所提及的颜色目前无法完全确认。

其中最值得关注的一种颜色，就是橙色，接近于苹果 2018 年为 iPhone XR 推出的“珊瑚色”。

珊瑚被描述为一种略带活力的柔和颜色，具体取决于周围的光线和手机反射的角度，其色调介于橙色和粉色之间。

另一个值得关注的，就是 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 会配备全新的粉色。

IT之家此前报道，苹果为标准版 iPhone 15 机型带来了深粉色（dark pink）和浅蓝色（light blue）颜色，颜色的十六进制代码分别为 #CE3C6C 和 #4DB1E2。该机上市之后苹果官方的描述为紫红色（telemagenta）和皮克顿蓝（picton blue）。

报道称苹果今年会继续推出标准的 (PRODUCT) RED 大红 iPhone 15 Pro 机型，依然会推出银色 / 金色以及深空灰颜色。而 iPhone 15 机型会有红色、黑色和白色等颜色供用户挑选。

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