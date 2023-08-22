三星“试用 Galaxy”网站升级，可用两部苹果 iPhone 体验折叠屏手机

IT之家 8 月 22 日消息，三星今天宣布推出更新的“试用 Galaxy”网站，旨在让苹果用户体验拥有折叠屏手机的感觉。

这个网站可让用户使用两部苹果手机来“体验”Galaxy Z Fold5 大屏幕的优势，三星一直有一个网页应用程序，演示其开发的定制安卓用户界面，以及三星的应用程序，但体验 Galaxy Fold 的选项是全新的。

要想体验需要两部苹果手机，都要把试用 Galaxy 应用程序添加到主屏幕上。这个应用程序可以通过试用 Galaxy 网站安装，网站上有一个可扫描的二维码。网页应用程序需要在两部苹果手机上启动，其中一部会生成一个代码，另一部则接受代码，以便在两部设备之间建立同步。之后，“单个”屏幕就会在两部苹果手机之间分割，模拟 Galaxy Fold 的大屏幕效果。

用户可以选择的体验选项数量有限，并且只能浅尝辄止地看看 Galaxy Fold 的功能。用户可以玩一个空气曲棍球游戏，浏览多任务处理的教程，或者看一个分成两屏的视频。几乎所有可用的多屏视图都是由三星控制的视频教程，所以这更像是一个噱头而已。

三星经常使用反苹果的营销手段，并且喜欢指出苹果没有折叠屏手机。

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