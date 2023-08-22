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原告称 Apple Watch 血氧功能存在“种族偏见”而起诉苹果，美国法院：不予受理

2023/8/22 8:04:36 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 22 日消息，苹果公司于去年年底遭到集体诉讼，指控理由是 Apple Watch 中的血氧传感器对深色肤色的佩戴者存在“种族偏见”。美国地方法官于本周一驳回了这起集体诉讼。

IT之家注：苹果在 Apple Watch Series 6 及后续手表机型上，引入了血氧检测功能，可以测量显示从肺部携带到身体其他部位的氧气百分比，从而让佩戴者更直观地了解和掌控自己的健康情况。

Apple Watch 的背面需要接触皮肤，以便血氧应用程序测量出准确的读数。佩戴 Apple Watch 时不要太紧或太松，留有皮肤呼吸的空间，有助于确保血氧测量成功。

原告亚历克斯・莫拉莱斯（Alex Morales）认为，苹果在宣传 Apple Watch 中存在误导行为，让其错误认为血氧应用程序可以“不考虑肤色”测量血氧水平。

他在今年 5 月修正了诉讼文件，引用了过去几十年的相关报告，表示类似的脉搏血氧仪，在检测非白人用户时存在“明显不准确”。

美国曼哈顿地区法官杰德・拉科夫（Jed Rakoff）目前以“偏见”为由，驳回了这项拟议中的集体诉讼，表示不接受这项集体诉讼。

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关键词：Apple Watch苹果

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