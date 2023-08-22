西门子睿程系列旗舰款轨道插座发布：圆润设计、双开双控、负载指示灯

IT之家 8 月 22 日消息，西门子品牌推出了全新睿程系列旗舰款轨道插座，整体采用圆润设计。

西门子睿程系列旗舰款轨道插座采用圆形轨道搭配圆形模块，一体成型工艺，正面没有接缝藏污纳垢，侧面没有螺钉孔突兀显眼。

该插座拥有黑、白、灰、大地色四种配色，官方给出了搭配装修风格如下：

清新奶油风搭配白色轨道

时尚北欧风搭配灰色轨道

复古美式风搭配黑色轨道

雅致中式风搭配大地色轨道

功能方面，西门子睿程系列旗舰款轨道插座支持双开双控，采用轨道触控开关 + 模块旋控开关，微旋 30 度旋转环，即可控制模块通断电。

此外，该插座配有柔光指示灯，轨道与模块采用隐藏悬浮光设计，可避免直射。

安全方面，西门子睿程系列旗舰款轨道插座特别设置了功率指示和过载保护功能，轨道指示灯可根据实时负载变换白、黄、红色，轨道开关兼具过载保护功能，过载即可自断电，室内不跳闸。

西门子睿程系列旗舰款轨道插座现已上架电商平台，IT之家附价格如下：

0.5 米轨道 + 3 插座模块售价 739 元

0.6 米轨道 + 3 插座模块售价 799 元

单插座模块售价 115 元

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